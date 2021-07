“Steeds meer jongeren houden zich bezig met graffiti, fantastisch dat de gemeente hen de ruimte geeft”

nieuws

Graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen (r) aan het werk samen met Quinten van Duuren (m) en Sebastiaan Baar (l). Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen heeft besloten om het project waarbij graffitikunstenaars kunnen oefenen in de openbare ruimte te verlengen. Graffitikunstenaar en workshopdocent Elroy Gramsbergen laat weten blij te zijn.

“Dit is echt geweldig mooi nieuws”, vertelt Gramsbergen. “Je ziet de afgelopen tijd heel duidelijk dat graffiti een nieuwe kunstvorm voor de jeugd aan het worden is. Steeds meer jongeren houden zich er mee bezig. Vooral de combinatievorm spuit en kwast is populair. En dat is uiteraard geweldig, maar de plekken waar het afgelopen jaar in de openbare ruimte geoefend konden worden, waren eigenlijk te beperkt.”

Gideonbrug

De gemeente heeft nu besloten dat er ook legaal graffiti mag worden aangebracht bij de Gideonbrug. “In het verleden konden we ook terecht bij De Wijert, bij de ringweg. Maar vanwege de verbouwing van de zuidelijke ringweg is deze locatie gesloten. Hierdoor bleef alleen de plek bij de Noordzeebrug nog over. En daar was het afgelopen jaar soms te druk. En dat is niet fijn. Nu kunnen we ook bij de Gideonbrug aan de slag. Die locatie heeft als voordeel dat er hoge muren zijn waardoor er geoefend kan worden met grote formaten kunstwerken.”

Feedback en hulp

In het openbaar kunnen oefenen noemt Gramsbergen belangrijk. “Thuis oefenen is geen optie. Je hebt thuis niet zulke hoge muren als bij de Gideobrug. Daarnaast leer je dit vak door middel van feedback. Als je bij de Noordzeebrug of de Gideonbrug aan de slag gaat dan zijn er eigenlijk altijd wel andere kunstenaars aanwezig die je kunnen helpen en die je van feedback kunnen voorzien. Dat is hoe je het leert.”

Graffiti wordt gewaardeerd

Waarom graffiti populairder wordt durft Gramsbergen niet te zeggen. “Behalve kunstenaar ben ik ook workshopdocent en leraar. Als ik tegen mijn leerlingen zeg dat we naar het museum gaan om kunstwerken te bekijken dan krijg ik lange gezichten. Maar als ik zeg dat we met graffitikunst aan de slag gaan, dan veert iedereen op. Op één of andere manier wordt graffiti meer gewaardeerd. Het is natuurlijk een vluchtige kunstvorm die wellicht goed past in deze tijd. Ook valt mij op dat vooral hele knallende letters op dit moment populair zijn.”

Behalve legaal kunnen werken met graffiti bij de Gideonbrug heeft de gemeente ook besloten dat het gehele project tot 2026 verlengd wordt.