Stadslyceum annuleert diploma-uitreiking op het laatste moment vanwege coronabesmettingen

Foto via O2G2

Het had woensdagmiddag om 16.00 uur een feestelijk moment moeten zijn op het Stadslyceum als de vwo-leerlingen hun felbegeerde diploma in ontvangst zouden nemen. Omdat diverse leerlingen positief zijn getest is de diplomering echter op het laatste moment afgelast.

De school laat weten dat er woensdagochtend een melding binnen kwam van een leerling die positief getest was op het coronavirus. In de uren daarna volgden nog een tiental telefoontjes met leerlingen die eveneens positief waren getest. Volgens de school voert de oorzaak terug naar afgelopen weekend. Eindexamenleerlingen zijn samen wezen stappen waarbij het vermoeden is dat ze elkaar besmet hebben. Door de besmettingen heeft de school woensdag niet anders kunnen beslissen dan de diplomering af te gelasten. Veiligheid staat bij de school voorop.

Het is nog onbekend wanneer de diploma’s nu uitgereikt gaan worden. De school gaat daarover nadenken en opteert vooralsnog wel voor een feestelijk moment.