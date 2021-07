Stadsbestuur ziet niets in maximum aantal studenten om daarmee overlast te beperken

nieuws

Het Stadsbestuur ziet niets in het plan om een maximum aantal studenten vast te stellen dat de stad aan kan. Verschillende oppositiepartijen hadden hiertoe opgeroepen.

Het CDA wilde dat er een visie opgesteld zou worden met als uitgangspunt dat Groningen een mooie studentenstad kan blijven zonder dat dit ten koste gaat van andere inwoners. Directe aanleiding is de scheefgroei tussen studenten en Stadjers en de toenemende overlast die in verschillende wijken wordt ervaren. De visie zou opgesteld moeten worden samen met relevante partijen als de RuG, Hanzehogeschool, woningcorporaties, studentenorganisaties, inwoners en ondernemers.

Nadruk op handhaving

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen liet weten dat het aannemen van deze motie de verkeerde toon is. Volgens Van der Schaaf doen onderwijsinstellingen al hun best om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Omdat het Stadsbestuur wel erkent dat de overlast in een aantal buurten toeneemt, moet er volgens de wethouder meer de nadruk komen te liggen op handhaving van de bestaande regels. Ook moet het toezicht uitgebreid worden. Volgens Van der Schaaf staat of valt alles met hoe we met elkaar leven en omgaan.

Studentenstop

De SP zette direct haar vraagtekens. Volgens fractievoorzitter Jimmy Dijk is het aantal studenten op de Hanzehogeschool en de RuG procentueel fors gestegen. Dijk pleit voor een studentenstop, ook omdat de onderwijsinstellingen het signaal uitdragen dat het hun probleem niet is. “Wat je ziet is dat men op de universiteit zegt dat men met die overlast niks te maken heeft.” Fractievoorzitter René Bolle van het CDA geeft aan dat de kraan maar wagenwijd open blijft staan, terwijl de overlast al erg groot is.

Extra mensen die toezicht houden

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA blijft achter de woorden van wethouder Van der Schaaf staan. Wel erkent Bushoff dat de handhaving veel beter kan. Hij pleit dan ook voor extra mensen die toezicht houden. Volgens Bushoff gaat een visie het probleem niet oplossen.