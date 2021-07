Stadjer (28) die stiefzoon in Hoendiep liet spartelen, krijgt celstraf en tbs

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een 28-jarige man uit Groningen veroordeeld tot 288 dagen celstraf en tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn achtjarige stiefzoon vanaf een vlonder het Hoendiep in schopte en liet spartelen in het water.

De celstraf die de rechtbank heeft opgelegd is gelijk aan het voorarrest van de man, zodat hij meteen kan beginnen met zijn behandeling.

Het stiefzoontje van de man was niet in staat om zelf uit het water te komen en is dan ook door omstanders uit het water gehaald. “De verdachte heeft, door zijn handelen, de gezondheid van zijn stiefzoon ernstig in gevaar gebracht”, zo stelt de rechtbank.

De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor geweldsmisdrijven, maar stelt ook dat de man lijdt aan een ‘ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis en aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische kenmerken. Daarom rest de rechtbank niets anders dan tbs op te leggen, omdat de kans op herhaling groot is.