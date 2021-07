Stadjer (27) krijgt werkstraf van 200 uur voor seks met 15-jarig meisje

nieuws

Een 27-jarige man uit de stad Groningen is vrijdagmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 179 dagen, wegens ontucht met een vijftienjarig meisje.

Het OM had een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist tegen de man. De rechtbank legde echter een lagere straf op, omdat het niet bewezen acht dat de man daadwerkelijk op zoek was naar een minderjarig meisje voor seks. Hij reageerde op een seksadvertentie waarin het slachtoffer zich als een 19-jarige vrouw aanbood voor seks tegen betaling. Daarnaast is de student uit Groningen niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten en is er weinig kans op herhaling.

‘Ook verdachte reageerde geschokt op minderjarigheid slachtoffer’

“De verdachte toonde zich, zowel bij de politie, de reclassering als ter zitting, geschokt en ontdaan ten aanzien van het feit dat achteraf gezien bleek dat hij met een minderjarige van doen had” aldus de rechtbank. “Ten onrechte is in de media het bericht verschenen dat het om verkrachting zou gaan, wat absoluut geen juridische basis heeft en verdachte nodeloos schade heeft toegebracht. Met een veroordeling voor dit feit zal de maatschappelijke carrière van verdachte (in het wetenschappelijk onderwijs) vermoedelijk zwaar geschaad, zo niet onmogelijk worden.”

Verdachte ontkent seksuele relatie

De verdachte ontkende echter dat er ook daadwerkelijk seksuele handeling hebben plaatsgevonden tijdens de afspraak tussen hem en het slachtoffer. De rechtbank acht dit echter onwaarschijnlijk. Via WhatsApp werden afspraken gemaakt over de afspraak, waarin hierover wel werd gesproken. Ook heeft het slachtoffer verklaard wat er is gebeurd tijdens de afspraak.

Meerdere verdachten

Naast de Stadjer zijn ook een 62-jarige verdachte uit Balk en een 34-jarige man uit Drachten verdachte in deze zaak. Ook zij worden van vergelijkbare misdrijven verdacht tegen hetzelfde meisje. Drie andere verdachten (een 23-jarige man uit Franeker, een 40-jarige man uit Drachten en een 47-jarige verdachte uit Delfzijl) hoorden eerder al dertig, vijftien en tien maanden cel tegen zich eisen.