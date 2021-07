Stadion Esserberg van Be Quick 1887 bestaat honderd jaar

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

Het Esserbergstadion van Be Quick 1887, ook genoemd Stadion Esserberg, bestaat dit jaar honderd jaar. In september gaat Be Quick dat vieren. Dan is het precies een eeuw geleden dat er de eerste wedstrijd werd gespeeld.

In 1920 werd Be Quick kampioen van Nederland. Be Quick speelde toen op een veld bij villa Gelria aan de Verlengde Hereweg. Doordat de club door het succes steeds meer toeschouwers trok was een nieuw complex nodig. Be Quick wilde een accommodatie in Groningen, maar de gemeente werkte niet mee. Daarom kocht de club een terrein in de gemeente Haren aan de grens met Groningen vlakbij het buurtschap Essen. Vandaar de naam Esserberg.

Eerste elftal speler en architect Evert van Linge ontwierp het stadion, dat in 1921 werd gebouwd en toen een capaciteit had van 18 duizend toeschouwers. Be Quick werd in die periode vaak noordelijk kampioen, maar de landelijke titel werd niet meer gegrepen in het nieuwe onderkomen.

In 1933 brandde de houten hoofdtribune grotendeels af en werd vervangen door het huidige stenen exemplaar. Van Linge was opnieuw architect van die tribune.

Profavontuur: Van rijk naar schulden

Be Quick was in die tijd een rijke club, maar de tienjarige periode van profvoetbal in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw maakten daar een einde aan. GVAV, het latere FC Groningen, was slagvaardiger en werd de toonaangevende club in Groningen. Bij Be Quick was aarzeling, omdat veel leden het profavontuur niet zagen zitten. Be Quick speelde de tweede viool in Groningen en was vooral actief in de tweede divisie. Twee jaar werd er ook in de eerste divisie geacteerd. Met een grote schuld keerde Be Quick in 1964 terug naar de amateurs en het stadion en de naastgelegen velden werden daarom verkocht aan de gemeente Groningen. Be Quick huurde vanaf dat moment het complex.

Het Esserbergstadion maakte de jaren daarna diverse veranderingen door. Een van de twee in slechte staat verkerende onoverdekte zittribunes werd afgebroken en op die plek kwam het clubgebouw met terras. De staantribunes en later de hoofdtribune werden gerenoveerd en het stadion kreeg kunstgras en verlichting.

De hoofdtribune werd in 2014 een gemeentelijk monument, net als de naastgelegen onoverdekte zittribune en één van de staantribunes. De capaciteit van het oudste stadion van het noorden is nu ruim 10 duizend. De eretribune werd in 2018 vernoemd naar Van Linge.

Op zondag 26 september gaat Be Quick het 100-jarig bestaan van het stadion vieren rond de hoofdklasse wedstrijd tegen VOC uit Rotterdam. Dat is geen toevallig gekozen datum. In 1920 werd het landskampioenschap van Be Quick behaald na een 4-0 zege op datzelfde VOC. Ook die gebeurtenis moet nog gevierd worden, want de coronacrisis gooide vorig seizoen roet in het eten.