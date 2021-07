Sportvereniging haalt bijna 7000 euro en zure spieren op voor arme kinderen

Zweten tijdens een heuse Grunneger triatlon of 153 kilometer afleggen op de wielrenfiets. Voor de ludieke benefietactie van sportvereniging Exstudiantes kon het haast niet gek genoeg. In totaal werd er bijna 7000 euro mee opgehaald, bestemd voor Jeugdfonds Sport en Cultuur.



Donderdagavond overhandigde Exstudiantes een cheque op de Grote Markt in Groningen. Jeugdfonds Sport en Cultuur gebruikt het geld om kinderen uit armere gezinnen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur. Zo wordt bijvoorbeeld de contributie van de sportclub betaald of wordt er bijgedragen aan muziek- of danslessen.

‘Met een bedrag van twee- tot driehonderd euro kunnen we een kind een jaar lang structureel mee laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Zodat ze niet langs de zijlijn staan, maar echt meedoen, net als kun klasgenootjes,’ vertelt Martina Haak van het Jeugdfonds.

Heel hard nodig

Ze noemt het ‘heel grote bedrag’ van 6865 euro ‘heel hard nodig’. Haak: ‘Je merkt dat veel gemeenten moeten bezuinigen op de jeugdzorg. Die komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Elke euro die wij binnenkrijgen kunnen wij heel goed gebruiken.’

Exstudiantes zamelde het geld in door een ludieke inzamelactie op touw te zetten. ‘Wij hebben geprobeerd om mensen in beweging te krijgen en zich daarvoor te laten sponsoren,’ licht bestuurslid Daan Smit toe.

Grunneger triatlon

Zo organiseerden Francisco en Harmen Jentsje een Grunneger triatlon. Voor het goede doel zwommen ze ’s ochtends in het Hoornsemeer, fietsten ze ’s middags een rondje om de stad en renden ze ’s avonds nog eens een rondje om het Hoornsemeer.

Wielrenkameraden Pieter-Jan, Kevin, Sven en Bart haalden met 1400 euro het meeste geld op. Met elkaar verslonden ze 153 kilometer asfalt, incluis de nodige verzuring. ‘Op een gegeven moment krijg je ontzettend last van je kont, je rug en je armen. Ja, wat voel je eigenlijk niet? Drie van ons hadden nog nooit zo’n afstand gefietst,’ vertelt Sven.

Maatschappij bedankt

In totaal zetten zestien leden van Exstudiantes zich voor de actie in. Bestuurslid Hessel Nijenhuis kijkt tevreden terug: ‘Wij, als oud-studenten, hebben veel te danken aan de maatschappij. In deze moeilijke tijden wilden we graag iets terug doen.’