SP: “steun de cruciale werkers van Groningen”

De SP Groningen voert woensdagmiddag op het Hoofdstation actie voor meer waardering en beloning van mensen met cruciale beroepen. Daar zijn ook werknemers bij, onder wie schoonmakers en verpleegkundigen.

De medewerkers hangen daar een spandoek van 32 meter lengte op. Er is voor het station gekozen omdat hier veel mensen aan het werk zijn, zoals buschauffeurs, conducteurs, servicemedewerkers, schoonmakers en beveiligers. Werkers en voorbijgangers wordt gevraagd een petitie te tekenen. Dat kan ook op ‘groningen.sp.nl/crucialewerkers’.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zegt: “Samen met alle cruciale werkers en hun steunbetuigers voeren we de druk op bij werkgevers, gemeenten en in Den Haag. We verzamelen steun en organiseren bijeenkomsten om met zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat het anders kan en moet.”

Volgens de SP hebben veel mensen in de zorg, het onderwijs, de post, het openbaar vervoer, de schoonmaak, de supermarkten en de afvalverwerking tijdens de coronacrisis extra uren gedraaid. Ze raken niet zelden overbelast en lopen zelf ook risico om besmet te raken. Jimmy Dijk: “Hiervoor worden zij nog steeds onvoldoende gewaardeerd en onvoldoende beloond.” De SP zal de komende weken op meerdere plekken steun verzamelen voor de cruciale werkers.