SP: ‘Gemeente moet Kelderwerk te hulp schieten’

De gemeente Groningen moet de Stichting Kelderwerk zo snel mogelijk te hulp schieten met een geldbedrag van 25.000 euro, zodat ze dit jaar hun sportschool voor minima kan heropenen. De gemeenteraadsfractie van de SP dient hiertoe woensdag een motie in, tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Naast de overbrugging van het tekort op de rekening van de Stichting, wil de SP dat Kelderwerk en Werkpro een projectplan opstellen met een heldere begroting. Als het aan de SP ligt, neemt WerkPro daarna de ‘organisatorische randvoorwaarden’ op zich, zodat Kelderwerk zich kan richten op de sportschool. De gemeente moet hiervoor geld vrijmaken in de begroting voor 2022, zo stelt de SP.

Halverwege maart kwam er, na twintig jaar, een einde aan de sportschool voor minima. De lockdown gaf de sportschool de nekslag, zo stelde het bestuur destijds. De sportschool kon de vaste lasten, met name de huur van het pand aan de Ulgersmaweg, niet meer betalen. De apparatuur van de sportschool staat nog wel in een opslag. Om de stichting nieuw leven in te blazen, is er geld nodig om een nieuwe locatie te huren voor een langere periode.

De stichting startte daarom vorige maand een crowdfundactie, waarmee het hoopt 35.000 euro binnen te halen. Inmiddels is hier zo’n 2.200 euro aan gedoneerd, maar de actie loopt nog.