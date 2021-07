Sophie Souwer: “Medaillekansen lastig in te schatten, maar ik zit wel in zeer goede flow”

sport

Fotografe: Ellen de Monchy

Roeister Sophie Souwer zit als relatief onervaren skiffeuse in een goede flow, maar vindt het lastig in te schatten of het genoeg is voor een Olympische medaille. De Gyas-roeister komt vanaf 23 juli in actie op de Olympische Spelen in Japan.

Geannuleerde Spelen

Souwer had zich in 2019 met de dubbelvier geplaatst voor de Olympische Spelen, die vorig jaar gehouden zouden worden. De Spelen werden door de uitbraak van Covid-19 een jaar verplaatst, waarna Souwer het roer omgooide. De 34-jarige roeister is verloskundige en omdat haar BIG-registratie bijna verliep, besloot zij naar Zwitserland te verhuizen om daar te werken en samen te wonen met haar man. Destijds werd duidelijk dat Souwer haar plek in de dubbelvier verloor aan Laila Youssifou. Souwer trainde desalniettemin door, omdat een plek in een skiff (eenpersoons-roeiboot) misschien nog een opties was.

Skiff

In december 2020 veroorzaakte het combineren van het trainingsschema en het werk als verloskundige rugklachten. Pas in februari was de routinier blessurevrij en er was nog een kans om alsnog naar de Spelen te gaan, maar dan in de skiff. “Ik wist dat er een goede kans zou zijn om in de skiff in Tokio te staan, zolang alles zou lopen zoals ik het had gepland en de motivatie zou behouden. Het heeft uiteindelijk goed uitgepakt, maar ik had bijvoorbeeld ook Corona kunnen krijgen of geblesseerd kunnen raken.”

Goede flow

In februari eindigde Souwer in de skiff als tweede op het WK indoor en in april werd ze vijfde op het EK. Daarna maakte de roeister in mei, tijdens de wereldbeker in Luzern, eenmalig de overstap naar de vier-zonder-stuurvrouw vanwege een blessure in dat team. In juni zette Souwer een goede tijd neer tijdens de wereldbeker in Sabaudia. “Alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat ik gegroeid ben in het roeien in de skiff en ook fysiek, omdat ik bijvoorbeeld op het EK nog wat racefitheid miste. Kijkend naar de afgelopen tijd denk ik dat ik in een zeer goede flow zit, technisch en fysiek een goed niveau heb, dus nu is het vooral een kwestie van uitvoeren en gebruik maken van de racesituatie.

Medaille?

Het is heel lastig in te schatten, omdat in Sabaudia niet de hele wereldtop aanwezig was. In Luzern was dat wel het geval, maar toen deed ik mee in een andere boot. In Sabaudia zette ik een goede tijd neer, maar de omstandigheden waren daar ook gunstig. Er zijn op dit moment drie of vier teams die echt hard gaan en ook meer ervaring hebben. Het wordt moeilijk om daar tegenop te boksen. Ik denk dat ik weerstand kan bieden en een goede pot kan roeien, maar het is afwachten of dat voldoende is voor een medaille. Dat is mede afhankelijk van de omstandigheden in Tokio, maar ook van welke baan je op ligt, hoe je loot, de spanning of dingen die onderweg gaan spelen. Ik heb in verhouding weinig ervaring in de skiff, maar dat zorgt misschien wel voor een underdogpositie. Ik denk vooral: ik pak wat ik pakken kan en daar kunnen best eens mooie tijden uit voortkomen.”