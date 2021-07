Snorfietser rijdt tegen het verkeer in: “Ik vlucht niet, ik ben te stoned om te rennen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagmiddag op het Gedempte Zuiderdiep een snorfietser aangehouden. De man bleek een te hoge THC-waarde, TetraHydroCannabinol, te hebben.

“Wij zagen de bestuurder van de snorfiets tegen het verkeer in rijden”, vertelt de politie op haar Instagrampagina. “Hierop hebben wij de bestuurder een stopteken gegeven. Toen we hem wilden verbaliseren zagen we dat de man een droge mond en glazige ogen had. Ook reageerde hij sloom. Hierop hebben wij bij de bestuurder een speekseltest afgenomen. Omdat er ongeveer tien minuten gewacht moest worden op de uitslag en we nabij een supermarkt stonden, vroeg de man of hij ondertussen ook even boodschappen mocht doen. Dat vonden wij geen goed idee, aangezien hij er dan vandoor kon gaan. Daarop antwoordde de man dat hij te stoned was om te rennen.”

De test bleek uiteindelijk positief te zijn. Daarop is de man aangehouden. Op het politiebureau werd een bloedproef afgenomen. “Deze bloedproef is opgestuurd naar het NFI. Wij wachten op het resultaat. Dan zal ook duidelijk worden of de man wel of geen bekeuring gaat krijgen.”

