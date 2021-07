Serie kinderkunstwerken moeten ‘tweede shot’ positiviteit door Stad verspreiden

nieuws

Foto: Positive Propaganda

Terwijl van de eerste serie posters van Positive Propaganda nog enkele exemplaren in de Stad hangen, vond Buenaparte het nu al tijd voor een tweede shot positiviteit. Vier talentvolle beeldmakers en 250 kinderen uit de gemeente Groningen ontwierpen de nieuwe posters.

De unieke kunstwerken, met deze keer het thema ‘Kleur de stad’, sieren de komende weken de straten. De ontwerpers maakten daarvoor ontwerpen in zwart-wit, die vervolgens door kinderen van CBS Aquamarijn, CBS De Heerdstee, CBS Nassauschool, OJS De Petteflet en BSO De Boomhut werden ingekleurd.

“Alle leeftijden hebben meegekleurd, van de allerkleinsten tot groep 8”, vertelt René Raap, een van de initiatiefnemers. “Met grote glimlachen, veel enthousiasme en ó zo trots dat hun poster binnenkort ergens op straat te zien is. Behalve bijdragen aan een positiever, vrolijker straatbeeld, leren de kinderen ook dat de straat van ons allemaal is. ‘Én dat we daar samen iets moois van kunnen maken.’

Meekleuren kan nog steeds

Op de website van Positive Propaganda staat een kaart met alle locaties en de video van alle ingekleurde posters. Zo’n 20 geplaatste posters nog niet ingekleurd. ‘Dus ook als je niet hebt meegetekend kun je alsnog meedoen. Doe wat kleurpotloden in je rugtas, ga op zoek en kleuren maar,’ zegt Arnoud Evenhuis, oprichter van Positive Propaganda.