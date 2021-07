Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Noorderstationsstraat

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de Noorderstationsstraat is een scooterrijdster gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 op de kruising met de Bedumerweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “De scooterrijdster is in botsing gekomen met een automobilist. De vrouw is daarbij onderuit gegaan.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige van een ambulancemotor heeft het slachtoffer gecontroleerd. Zij heeft flink wat schaafwonden opgelopen. Na behandeling is de scooterrijdster opgehaald door naar alle waarschijnlijkheid bekenden. Ik vermoed dat ze naar de eerste hulp zijn gereden.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide voertuigen raakten lichtbeschadigd.