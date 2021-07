Scooterrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk op Middelberterweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Middelberterweg is in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige scooterrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 01.00 uur. De scooterrijder botste tegen een zwerfkei die in de berm lag. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de scooterrijder met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de scooterrijder is een bloedproef afgenomen. Daarmee kan gecontroleerd worden of de persoon ten tijde van het ongeval ook onder invloed was.