Scooterbestuurster lichtgewond door ongeval op Brailleweg (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de Brailleweg in Groningen, even na de kruising met de Parkweg, is vrijdagmiddag de bestuurster van een scooter lichtgewond geraakt. Ze reed met haar voertuig tegen een stoeprand, toen ze een afzethek probeerde te ontwijken.

Omstanders schoten de bestuurster te hulp, in afwachting van een ambulance. De hulpdiensten waren echter snel ter plaatse. Een gedeelte van de Brailleweg werd afgezet, in verband met het ongeval.

De bestuurster raakte slechts lichtgewond en hoefde niet met de ambulance mee naar een ziekenhuis.

Over de toestand van het slachtoffer en de precieze toedracht van het ongeval, is nog niets bekend.