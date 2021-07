Schuiling: “Wij kijken met zorg naar toename besmettingen, onbekend hoe ernstig het is”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen kijkt met zorg naar het toenemende aantal besmettingen in de gemeente. Dat liet Schuiling woensdagmiddag weten tijdens het politieke vragenuur op de Politieke Woensdag.

De burgemeester reageerde daarmee op vragen van GroenLinks. “De afgelopen week is er een opwaartse trend zichtbaar in het aantal besmettingen”, vertelt Schuiling. “Gisteren ging het om 200 nieuwe besmettingen waarbij het voornamelijk gaat om jonge mensen. Waakzaamheid blijft geboden. Wel zien we dat jonge mensen zich meer laten testen. Hetzelfde zien we ook bij de teststraten, waar men te maken heeft met een grote toeloop. Daardoor komen er ook meer besmettingen aan het licht. Dezelfde trend zien we ook in andere studentensteden waar het aantal besmettingen onder jonge mensen ook toeneemt.”

“Er wordt ontzettend veel geprikt”

“Hoe ernstig het is, dat is onbekend. In het algemeen zien we dat jonge mensen minder ziek worden door het virus. De besmettingen zien we nu ook nog niet terug in het aantal ziekenhuisopnames. Wat wel duidelijk is dat sinds de maatregelen versoepeld zijn, het los gaat. Met name in de horeca. Bij de GGD heeft men verschillende clusters aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan het uitgaansleven. Gelukkig is er ook reden tot optimisme, want er wordt ontzettend veel geprikt. Veel jong volwassenen komen hier op af. Ook als we kijken naar de komende weken dan zien we dat veel jonge mensen al een afspraak hebben ingepland. Momenteel worden er 4.000 prikken per dag gezet in Groningen, het is er echt razend druk.”

Ondernemers in het vizier

Over Testen voor Toegang is Schuiling duidelijk. “Het is belangrijk dat de voorwaarden die hier aan gekoppeld zijn ook worden nageleefd. Aanstaande maandag gaan we in het Veiligheidsberaad hier ook verder over praten. En ik kan het niet goed genoeg benadrukken, in de basis is het belangrijk dat men in dit systeem goed controleert, dat de zaken die moeten worden getest ook getest worden. We hebben een aantal ondernemers in het vizier die dit niet doen. Zij moeten zich goed realiseren dat zij niet alleen de bezoekers maar ook zichzelf in gevaar brengen.”

Kosten om maatregelen goed uit te voeren wegen niet op tegen nieuwe sluiting

“Of het College moet ingrijpen? Dat is iets wat we nu ook op landelijk niveau bekijken. Vanmiddag vindt er een overleg plaats met Koninklijke Horeca Nederland. Ik denk dat iedereen er baat bij heeft dat zaken niet weer opnieuw op slot hoeven. Ik realiseer me dat Testen voor Toegang veel tijd kost, en dat er ook extra mankracht moet worden ingezet. Maar ik denk dat deze kosten niet opwegen tegen een nieuwe sluiting. Wij zitten er in ieder geval bovenop.”