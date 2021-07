School in Beijum in allerijl gesloten na coronabesmettingen bij leraren

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het bestuur van OBS De Beijumkorf in Beijum heeft ouders donderdag gevraagd om kinderen op de vestiging De Honingraat direct van school te komen ophalen, omdat twee leerkrachten besmet bleken met het coronavirus. Dat heeft een anonieme melder donderdag laten weten aan Beijumnieuws.



In het online ouderportaal van de school verscheen donderdag een bericht van Germ Strampel, de adjunct-directeur van de school, waarin ouder werden opgeroepen om hun kinderen op te halen en zo het besmettingsrisico te verkleinen. “Omdat er niet meer in bubbels wordt gewerkt, bestaat de mogelijkheid dat kinderen van de betreffende klassen besmet zijn en ook andere kinderen hebben besmet”, aldus de schoolleiding. De ouders van de schoolkinderen kunnen donderdagavond meer nieuws over de besmettingen vinden op Mijnschool, het ouderportaal van OBS De Beijumkorf.

De school heeft het nieuws niet bevestigd, omdat de school en koepelorganisatie O2G2 niet bereikbaar waren voor commentaar.