Schietpartij in Moesstraat blijkt vuurwerk te zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten rukten zaterdagavond massaal uit naar de Moesstraat. In de straat zouden schoten zijn gehoord.

De melding kwam rond 21.45 uur binnen bij de hulpdiensten. “Er is behoorlijk wat politie actie in de wijk”, ziet incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Verschillende agenten hebben ook hun zware vest omgehangen.” Al snel blijkt echter dat het om loos alarm gaat. “Het betreft vuurwerk”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Omwonenden hoorden knallen en hebben daarop het alarmnummer gebeld. Wij zijn direct ter plaatse gegaan. We zijn in gesprek gegaan met getuigen en zij vertelden dat er vuurwerk was afgestoken. Er was dus geen sprake van een schietincident.”

De politie kon daarop haar surveillance weer vervolgen.