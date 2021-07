Sandra van Bergen: “Nederlandse handbaldames zijn medaillekandidaat op Olympische Spelen”

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalcoach Sandra van Bergen uit Groningen vindt het Nederlands handbalteam een medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Oranje, met de Groningse handbalster Lois Abbingh in het team, staat op dit moment in de kwartfinale.

Afgelopen december eindigde Nederland op de zesde plaats op het EK en dat terwijl de ploeg regerend wereldkampioen is. Tijdens dat toernooi was het spel niet goed en dat is volgens Sandra van Bergen nu wel anders. “Je ziet dat er nu echt een team staat en dat er een mengelmoes is van jongelingen en ervaren speelsters en dat vind ik een hele goede combinatie. Daarnaast zit Inger Smits er nu ook bij en ook de rol van Nycke Groot is belangrijk. Het swingt nu wel echt de pan uit bij Oranje.”

Lois Abbingh

Toen Abbingh twaalf jaar oud was en bij het Groningse V en S speelde, nam Sandra van Bergen (destijds trainer bij E&O) haar vanuit Groningen mee naar E&O in Emmen en zo begon de handbalcarrière van Abbingh. De nu 28-jarige Abbingh scoorde in de eerste drie wedstrijden op deze Olympische Spelen negentien keer en had daarmee een aanzienlijk aandeel in het bereiken van de kwartfinale. “Ik denk dat Lois in vorm is geraakt door haar overstap van Rostov-Don in Rusland naar Odense in Denemarken. Je kon zien dat Lois haar gemoedstoestand daarna veranderde, omdat ze een andere mimiek op haar gezicht kreeg en blijdschap liet zien. Bij Odense is Lois helemaal opgebloeid en daardoor is zij lekkerder gaan spelen en dat heeft zijn weerklank ook bij het Nederlands team.” Maakt jou dat trots? “Natuurlijk ben ik trots, haar ouders zijn goede vrienden van mij, je kijkt daar toch anders naar, je bent wel blij als zij het goed doet.”

Nederland is dankzij de overwinningen in de poulefase op Japan, Zuid-Korea en Angola al verzekerd van een plek in de kwartfinale, maar eerst moeten er nog twee poulewedstrijden gespeeld worden. Zaterdagmiddag om half drie speelt Oranje als regerend wereldkampioen tegen regerend Europees kampioen en topfavoriet voor goud, Noorwegen en maandag wordt gespeeld tegen Montenegro. “Noorwegen is al decennia de favoriet bij toernooien, maar we komen steeds dichterbij. Ik verwacht een hele leuke, snelle en spannende wedstrijd. Beide landen zijn al door dus ze hoeven niet, maar de winnaar heeft een, op papier, zwakkere tegenstander uit de andere poule in de volgende ronde. Toch zie ik eigenlijk geen zwakkere tegenstanders in de andere poule. Ik denk dat het daarom niet zoveel uitmaakt. Ik ga genieten van de wedstrijd.” De tegenstander in de kwartfinale op 4 augustus is Brazilië, Spanje, Frankrijk of Zweden. “Mijn voorkeur gaat niet uit naar Zweden, want die heb ik een paar keer zien spelen en die vind ik erg goed op dit moment. Je moet van iedereen kunnen winnen, maar als ik mag kiezen, Brazilië of Spanje.”

Medaille

Op de vraag of Nederland in staat is om hoger te eindigen dan de vierde plek van vier jaar geleden in Brazilië, zegt Van Bergen volmondig: “Ja Nederland is een medaillekandidaat.”