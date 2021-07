Samuel verkozen tot nieuwe kinderburgemeester

nieuws

Samuel (r) is zaterdagmiddag verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester. Samuel wordt vanaf eind augustus bijgestaan door Jairo (l) die gekozen werd tot loco-kinderburgemeester. Foto: gemeente Groningen

Samuel is zaterdagmiddag in Forum Groningen verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester. Locoburgemeester Isabelle Diks (GroenLinks) overhandigde hem de ambtsketting.

Samuel neemt vanaf eind augustus de taken over van Floor die vorig jaar werd gekozen tot kinderburgemeester. Samuel wordt in zijn aanstaande ambtsperiode bijgestaan door loco-kinderburgemeester Jairo. In totaal waren er vijf kinderen in de race voor het ambt. Van vrijdag 18 juni tot en met vrijdag 2 juli kon er online gestemd worden, zaterdagochtend kon er fysiek gestemd worden in het Forum. Uiteindelijk haalde Samuel met de slogan ‘Spelen, sporten en meer groen, samen gaan we dat doen’, de meeste stemmen op.

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten denken en praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente. “Kinderen kijken met een eigen blik naar onderwerpen die voor hen belangrijk zijn”, laat locoburgemeester Isabelle Diks weten. “De kinderburgemeester kan samen met de loco-kinderburgemeester ervoor zorgen dat deze stem goed gehoord wordt. Ik wens hen beiden veel succes en plezier daarbij.”