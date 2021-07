Ruim 300 liter lachgas gevonden in garagebox aan Ulgersmaweg

nieuws

Foto: Rob Brewer via Flickr (CC 2.0)

Controleurs van de gemeente Groningen hebben maandagochtend, tijdens een reguliere controle rond ondermijnende criminaliteit, 327 liter lachgas gevonden in een garagebox aan de Ulgersmaweg.

De lachgasflessen stonden in één van de twintig garageboxen in een complex. De ambtenaren, die werden geassisteerd door de politie, vonden verder geen verboden zaken in de boxen. Het lachgas zelf is ook geen verboden product, maar mag niet in dergelijke grote hoeveelheden worden opgeslagen in één ruimte.

De zoekactie in de garageboxen was onderdeel van een reguliere controle die de opsporingsafdeling van de gemeente met de politie geregeld uitvoert bij de bedrijven. Dat gebeurt, omdat dergelijke verhuurbedrijven vaak door criminelen worden gebruikt voor de opslag van verboden middelen of gestolen goederen. De opsporing van deze ‘ondermijnende criminaliteit’ is een speerpunt van de diensten.