RUG-economen voorspellen: Twaalf goud, elf zilver en elf brons voor Nederland op Spelen

Foto: Olympics Japan 2021

Met twaalf gouden, elf zilveren en elf bronzen medailles gaat Nederland een zesde plaats behalen in het landenklassement op de Olympische Spelen. Dat voorspellen economen Fabian ten Kate en Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen, op basis van modellen en gemiddelde uitslagen van de afgelopen WK’s.

De Verenigde Staten, China en het thuisland Japan voeren volgens de voorspelling van Ten Kate en Sterken het medailleklassement aan. In de top-10 zijn verder Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zuid-Korea vertegenwoordigd.

“We baseren onze voorspelling van de medaillewinst in Tokio 2021 op het aandeel gewonnen gouden, zilveren en bronzen medailles tijdens de wereldkampioenschappen in de relevante disciplines en het thuisvoordeel”, zo stellen Ten Kate en Sterken. “Eerst ijken we daarbij het model door het medaillesucces per kleur bij de Olympische spelen van 2016 te verklaren en daarna schatten we uit de WK-resultaten van de afgelopen jaren voor de 339 nummers het Olympisch medaillesucces in Tokio.”

Volgens de economen is het model een verbetering ten opzichte van het model dat ze voor de medaille-prognose van 2016 gebruikten. Sterken: “Toen baseerden we onze voorspellingen op de relatieve ontwikkeling van het reële inkomen per hoofd en aantallen deelnemers per land. Het is evenwel een feit dat deze informatie ook al in de behaalde WK-uitslagen besloten ligt.”