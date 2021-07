Roeister Ymkje Clevering gaat voor goud in vier-zonder op Olympische Spelen in Tokio

sport

Roeister Ymkje Clevering van roeivereniging Gyas uit Groningen gaat voor Olympisch goud in Tokio. Clevering komt op de Spelen in actie in de vier-zonder-stuurvrouw.

De 25-jarige roeister zit met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester in de boot. Het team is drievoudig Europees kampioen en verbeterde afgelopen maand nog het eigen record met een tijd van 06:20.21.

Vorm

In 2019 raakte Clevering zwaar geblesseerd na een val van haar fiets waardoor de roeister, de eerste tijd na haar herstel, niet in de beste vorm verkeerde. Nu is dat anders laat Clevering telefonisch weten, want ze is in de vorm van haar leven. “Ik voel mij super fit, het roeien met zijn vieren gaat denk ik beter dan ooit. Je voelt gewoon dat we enorm op elkaar ingespeeld zijn.”

Gouden medaille

“Dat hebben wij zeker in gedachten. Het is lastig om in te schatten of het reëel is, omdat we heel veel ploegen lang niet gezien hebben die niet in Europa varen. Het is afwachten, maar we geloven zeker in onze eigen snelheid.”

Welke ploeg vrezen jullie?

“Ja vrezen, vrezen, we zijn het meest nieuwsgierig naar de Australische ploeg. In 2019 werd Australië wereldkampioen en Nederland tweede. Daarna hebben zij zeker niet stil gezeten, hebben de opstelling veranderd en daar zijn ze sterker van geworden. Een groot gedeelte van die meiden heb ik nog niet tegen geroeid. We zijn dus erg nieuwsgierig en ja vrezen? Ik voel tegenover hen gezonde spanning.”

De vier-zonder komt, met Ymkje Clevering, op 24 juli voor het eerst in actie, want dan worden de series afgewerkt. Op 26 juli is er nog een eventuele herkansing en de finale volgt op 28 juli. De series worden finale worden om 01:30 uur afgewerkt en de herkansing om 02:00 uur (Nederlandse tijd). Dat betekent dat de volger van de roeisport, midden in de nacht, de televisie aan moet zetten.

