sport

Fotografe: Ellen de Monchy

Roeister Sophie Souwer van roeivereniging Gyas uit Groningen heeft zich donderdag in de skiff (eenpersoons-roeiboot) niet geplaatst voor de A-finale op de Olympische Spelen.

De 34-jarige roeister moest bij de eerste drie eindigen in de halve finale, maar werd vierde. Dat betekent dat Souwer niet in de A-finale staat, waarin gestreden wordt om een medaille, maar uit gaat komen in de B-finale.

Komende nacht roeit Souwer om 02.05 (Nederlandse tijd) in de B-finale.