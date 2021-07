Roeister Clevering grijpt nipt naast goud, maar wint wel zilver op Olympische Spelen

sport

Roeister Ymkje Clevering van roeivereniging Gyas uit Groningen heeft woensdag op de Olympische Spelen in Tokio zilver behaald. Australië pakte goud.

De 25-jarige Clevering roeit samen met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester in de vier-zonder-stuurvrouw. De ploeg lag na 1500 meter achter op Australië, maar leek in de eindsprint langszij te komen. Australië sloeg de aanval toch voldoende af en kwam na 6:15.37 over de finish. De Nederlandse ploeg zette een tijd neer van 6:15.71.

Het zilver voor Clevering en haar team levert de Nederlandse roeiploeg het tweede zilver op tijdens deze Olympische dag.