Rode Kruis ziet jongeren vaker flauw vallen dan anderen bij vaccinaties en komt met tips

Foto: Wouter Holsappel

Jongeren vallen vaker flauw bij het krijgen van een vaccinatie dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Dat constateert het Rode Kruis dat met tips komt.

De trend wordt gezien door de het hele land. Medewerkers van het Rode Kruis zien het al bij binnenkomst van de jongeren. Ze zijn gespannen en zenuwachtig. Daarnaast blijkt dat ze vaak met een lege maag binnenkomen. Dat, in combinatie met warme en broeierige weersomstandigheden, zorgt voor meer jongeren die flauw vallen. Het Rode Kruis vermoedt dat het zenuwachtig zijn veroorzaakt wordt doordat jongeren minder gewend zijn om prikken te krijgen.

Het Rode Kruis adviseert jongeren om voor hun vaccinatie iets te eten en te drinken. Mensen die bang zijn om flauw te vallen wordt gevraagd dit vooraf even te zeggen. “Geef het gerust aan als je bang bent. Het is altijd mogelijk om liggend geprikt te worden”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis. In Nederland zijn er tot woensdag 18.106.978 miljoen prikken gezet. Het betreft zowel eerste als tweede vaccinaties.

Een coronavaccin krijgen kan best spannend zijn. Onze EHBO’ers maken dan ook nog weleens mee dat mensen #flauwvallen op de priklocatie. Hoe kun je dat voorkomen? En wat als je toch een flauwte voelt opkomen? Lees hier onze tips. 👇https://t.co/szFWIVf58x — Rode Kruis (@RodeKruis) July 14, 2021