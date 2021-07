RIVM: ‘Vier op vijf positieve tests nu door besmettelijkere deltavariant’

nieuws

Foto: Publiek Domein

Op dit moment worden meer dan vier op de vijf positieve coronatests in ons land veroorzaakt door de deltavariant. Dat laat het RIVM weten.

De deltavariant, die veel besmettelijker is, heeft de afgelopen weken een razendsnelle opmars gemaakt in Nederland. Veertien dagen geleden werd de variant nog bij twee derde van de positieve tests aangetroffen. Het RIVM liet in juni weten de verwachting te hebben dat half juli maximaal 65 procent van de positieve tests van de deltavariant afkomstig zou zijn. In de meest gunstige omstandigheden zou dat zelfs minder dan een kwart zijn.

“Dat komt doordat als je met weinig data werkt, de onzekerheden nog groot zijn”, laat viroloog Chantal Reusken van het RIVM aan de NOS weten. “Maar deze cijfers zijn op zichzelf niet onverwacht.” Het in kaart brengen van de verschillende varianten gebeurt door middel van een representatieve steekproef via de zogeheten kiemsurveillance. Uit het onderzoek blijkt ook dat dat de Braziliaanse gammavariant langzaam verdwijnt uit Nederland.