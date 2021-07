Risiconiveaus komende dinsdag omhoog, situatie Groningen ‘zeer ernstig’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De veiligheidsregio Groningen zal komende dinsdag op de nieuwe versie van de coronakaart ingeschaald worden op het niveau ‘zeer ernstig’. Op dit moment staat het niveau in Groningen nog op ‘zorgelijk’.

Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland op zeer ernstig. Momenteel hebben tien regio’s het laagste niveau, waakzaam, en staan de vijftien andere regio’s op zorgelijk. Het risiconiveau wordt berekend aan de hand van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt er ook gekeken naar het aantal inwoners. In de afgelopen week is het aantal besmettingen in het land fors opgelopen. De gemeente Groningen voert deze ranglijst aan. In de persconferentie van afgelopen vrijdag liet demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid weten dat er al twee regio’s waren die aan de voorwaarden van ‘zeer ernstig’ voldeden. De minister bedoelde daar Groningen en Amsterdam-Amstelland mee.

Ook dit weekend loopt het aantal besmettingen snel op. Gelet op de cijfers krijgt de regio Utrecht komende dinsdag ook het predicaat zeer ernstig. In die nieuwe versie van de coronakaart zal geen enkele regio meer op waakzaam komen te staan. Ook op de Europese coronakaart zullen de kleuren veranderen. Op dit moment kleurt Nederland nog groen en oranje. Komende donderdag, als de nieuwe versie wordt uitgebracht, zullen verschillende provincies rood gaan kleuren. Dit kan consequenties hebben voor mensen uit het buitenland die naar Nederland op vakantie willen, of die vanuit Nederland naar het buitenland willen.