Risiconiveau in Groningen naar niveau ‘zorgelijk’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het risiconiveau in de veiligheidsregio Groningen is dinsdag verhoogd naar ‘zorgelijk’. Dat blijkt uit gegevens op het coronadashboard.

Op 22 juni ging het risiconiveau in Groningen naar ‘waakzaam’, het laagste niveau. Na een lange periode van dalende besmettingen neemt het aantal besmettingen sinds vorige week dinsdag weer toe. In de provincie Groningen is de toename vooralsnog alleen te zien in de gemeente Groningen. Waar er vorige week dinsdag nog 7 personen een positief testresultaat kregen waren dit er dinsdag 108. Dit is het hoogste aantal sinds 27 februari toen er 119 personen positief werden getest. Het getal van 108 nieuwe gevallen ligt ook boven het 7-daags gemiddelde dat op 49,71 staat. Vooralsnog is er van een stijging in het aantal ziekenhuisopnames geen sprake.

Top 5

Groningen bevindt zich op dit moment in de top 5 van gemeenten met de meest gemelde positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. In de gemeente Baarle-Nassau ging het afgelopen zeven dagen om 204,1 nieuwe positieve testen per 100.000 inwoners, Halderberge 171,7, Alblasserdam 153,7, Groningen 149,4 en Enschede 147,2.

Zorgelijk

Behalve Groningen gaan ook Twente, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek van het laagste niveau naar het niveau zorgelijk. In totaal is in 15 regio’s de situatie nu zorgelijk, in 10 geldt waakzaam.