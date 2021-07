Risiconiveau in Groningen blijft komende week op ‘zeer ernstig’ staan

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

De risiconiveaus in Nederland zullen de komende week aangepast gaan worden. De verwachting is echter dat in de provincie Groningen het hoogste niveau blijft gelden.

Op dit moment hebben 23 van de 25 veiligheidsregio’s het niveau ‘zeer ernstig’. De verwachting is dat Friesland, IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland en Zuid-Holland Zuid de komende week van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’ gaan. In de andere regio’s zullen de niveaus gelijk blijven omdat daar het aantal besmettingen nog te hoog ligt.

Wel blijkt uit cijfers dat over de gehele linie het aantal positieve coronatesten naar beneden gaat. Zo werden er zondag landelijk 4.584 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dit ligt onder het 7-daags gemiddelde dat op 6.421,57 staat. De aanpassing van de risiconiveaus zal geen gevolgen hebben voor de maatregelen die het kabinet twee weken geleden afkondigde. Deze maatregelen, waaronder de sluiting van de nachthoreca, zal tot zeker 13 augustus blijven gelden.