Risiconiveau Groningen naar ‘zeer ernstig’; aantal positieve testen steeg met zevenhonderd procent

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met bijna zevenhonderd procent gestegen. Het RIVM heeft het risiconiveau voor de provincie daarom opgeschroefd naar ‘zeer ernstig’.

Het RIVM registreerde 3.354 nieuwe infecties in de afgelopen week. In de week ervoor waren dat er slechts 422. Het risiconiveau is opgeschroefd op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week waren dat er 509 per 100.000.

Hoewel het risiconiveau ‘zeer ernstig’ zou moeten betekenen dat de druk op de zorg enorm hoog zou zijn, is dit niet terug te zien in de cijfers. In de afgelopen week werden slechts twee mensen opgenomen in een Gronings ziekenhuis. Er waren geen sterfgevallen in de provincie. Ook raakte er niemand besmet in een verpleeghuis of in een instelling voor gehandicaptenzorg. Ook raakten er geen thuiswonende 76-plussers besmet.

Landelijk ook bijzonder sterke stijging

In de afgelopen week van 7 juli t/m 13 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten ruim verzesvoudigd (+508%) ten opzichte van de week ervoor. In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar. Het reproductiegetal van 28 juni op basis van positieve coronatesten is ruim verdubbeld en gestegen van 0,97 naar 2,17 (ondergrens 2,07 – bovengrens 2,27).

De afgelopen kalenderweek lieten 376.735 mensen zich testen bij de GGD teststraten, 142 procent meer dan vorige week. Afgelopen week werd het grootste deel van de besmettingen door de geteste personen gerelateerd aan de horeca, gevolgd door thuissituatie, bezoek in de thuissituatie, feesten en werk. Het reproductiegetal van 28 juni op basis van positieve coronatesten is ruim verdubbeld en gestegen van 0,97 naar 2,17.