René Paas opteert voor tweede termijn als CvdK

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

René Paas gaat voor een tweede termijn van zes jaar als Commissaris van de Koning. RTV Noord meldt dat Paas dit aan demissionair minister Kajsa Ollongren heeft laten weten.

De minister heeft daarop een begin gemaakt met de formele procedure tot herbenoeming. Komend najaar buigt een vertrouwenscommissie zich over de herbenoeming. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van Provinciale Staten.

De nu 54-jarige Paas begon in 2016 met zijn eerste termijn als commissaris van de Koning, als opvolger van Max van den Berg. Daarvoor was hij wethouder in Groningen en voorzitter van de vakbond CNV.