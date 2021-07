Reisorganisatie TUI gaat alle vakantiereizen naar Spaanse eilanden annuleren

nieuws

Een TUI Boeing 737-800 op het Spaanse eiland Tenerife. Foto: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK - Boeing 737-8K5(w) ‘PH-TFB’ Arkefly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47013825

Reisorganisatie TUI gaat voorlopig alle vakantiereizen naar de Spaanse eilanden annuleren vanwege het oranje reisadvies dat voor deze eilanden gaat gelden. Ook vanaf Groningen Airport Eelde zal er door TUI niet op de Spaanse eilanden gevlogen worden.

Vanaf Groningen Airport Eelde zou komende vrijdag een vliegtuig van TUI naar Gran Canaria vertrekken. Die vlucht gaat niet door. Behalve op vrijdag wordt er ook op maandag op het Spaanse eiland gevlogen. Het besluit van TUI geldt voorlopig voor alle reizen van 16 juli tot en met 2 augustus. “Wij zijn ook enorm teleurgesteld en met pijn in ons hart moeten we veel vakantieplannen in de war sturen, dat spijt ons enorm! Maar jouw gezondheid is het allerbelangrijkst”, laat TUI weten.

Mensen die nu niet op reis kunnen krijgen hun geld terug en kunnen zelf nog een andere bestemming uitzoeken. Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden die in de komende weken zouden vertrekken. Op een aantal eilanden is het aantal coronabesmettingen opgelopen waardoor de kleur in oranje wordt aangepast.