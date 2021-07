Regenboogpad aangelegd op Zernike Campus

nieuws

Foto: Annelies van Santen

Op de Zernike Campus is sinds enkele dagen een regenboogpad te bewonderen. Het pad is te vinden voor het gebouw van de Kapteynborg.

Het pad bestaat uit de kleuren van de regenboogvlag violet, blauw, groen, geel, oranje en rood waarmee er aandacht gevraagd wordt voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. Dat er nu een pad is aangelegd op de Zernike Campus is niet heel verwonderlijk. Vorige maand wapperde op vrijwel alle gebouwen van de Hanzehogeschool nog de regenboogvlag, waarmee de Hanze zich aansloot bij de protesten tegen de omstreden anti-LHBTI-wet die door het parlement in Hongarije is aangenomen.

Het eerste regenboogpad werd in 2012 aangelegd tijdens de Pride-maand in West Hollywood. Korte tijd later volgden er ook paden in Tel Aviv en Sydney. In Groningen was er al een regenboogpad te vinden op het plein aan de Ubbo Emmiussingel nabij het Groninger Museum. Dit pad werd in 2016 aangelegd. Het langste regenboogpad in de wereld is sinds enkele weken te vinden in Utrecht op het Science Park. Dit pad heeft een lengte van 570 meter.