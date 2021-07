Rechtbank in Stad aangemerkt voor ‘extra beveiligde’ zittingen

nieuws

Uit een adviesrapport van de Commissie Brouwer, wat donderdag werd gepubliceerd, blijkt dat de rechtbank in Groningen aan het Guyotplein kan worden aangemerkt als een ‘extra beveiligde zittingszaal’.

Daarmee stelt de commissie dat de rechtbank in Groningen de toekomst zaken op het één na hoogste beveiligingsniveau van Nederland gaat krijgen.

Groningen krijgt daarmee, net als beschikbare zalen in de rechtbanken Breda, Rotterdam , Amsterdam, Zwolle en Almelo de mogelijkheid om zogenaamde categorie 4-zaken te behandelen, het op één na hoogste zaakniveau van Nederland.

Een nieuwe hoog beveiligde zittingslocatie (HBZ) ten noorden van de grote rivieren gaat hoogstwaarschijnlijk gebouwd worden op een locatie in Lelystad nader te onderzoeken als alternatief voor de Bunker in Osdorp die op termijn gesloten wordt. Hier worden in de toekomst alleen nog zaken van ‘categorie 5’ behandeld, het hoogste risiconiveau.

Rechtbankpresident Fred van der Winkel liet eind mei al weten in gesprek te zijn met de Raad voor de Rechtspraak over de bouw van een extra beveiligde rechtszaal in Groningen.