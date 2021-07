Raamexpositie in Oosterparkwijk verloopt succesvol: “Komende week laatste week”

nieuws

Plankton overal. Ook bij de buren. Kunstenaar Pieter van Dijken beschilderde niet alleen zijn eigen ramen maar ook die van zijn buren. Te zien in de Slachthuisstraat. Foto: Raamexpositie Oosterparkwijk

De Raamexpositie in de Oosterparwijk verloopt succesvol. Honderden mensen hebben de afgelopen periode de kunstwerken achter de ramen in de wijk bekeken. Dat laat de organisatie weten.

De expositie begon op 1 juli. Meer dan zeventig amateur en professionele kunstenaars laten hun werken achter hun eigen ramen, of op gastlocaties, aan de mensen zien. In eerste instantie werden er door de organisatie duizend wandelkaarten gedrukt die mensen langs de kunstwerken leidt, maar dit bleken al snel niet genoeg te zijn. Daarom werden er een paar duizend exemplaren bijbesteld. “We zien dat het ook voor verbinding zorgt”, zegt de organisatie. “Groepjes vrienden en vriendinnen, families en stelletjes die door de wijk wandelen. Ook fietsers ontdekken zo de wijk. We zien dat het een ideaal uitje is voor iedereen, die plaats kan vinden op elk moment. Met het mooie weer zijn veel mensen buiten en er ontstaan spontaan gesprekken op straat.”

De organisatie noemt het aanbod van kunstwerken ook overweldigend. “In elke straat is wel weer iets anders te zien. Waar de ene kunstenaar 54 uren heeft gewerkt aan een schilderij van een mus, legde de ander zich toe op vogels van gips. Loopt of rijdt u de Slachthuisstraat in, dan kan het beschilderde woningcomplex u niet ontgaan. Pieter van Dijken heeft niet alleen zijn eigen ramen met zeedieren beschilderd, maar ook die van al zijn buren.”

De Raamexpositie is nog te zien tot en met 31 juli. De gratis wandelkaarten zijn af te halen op verschillende plekken in de wijk waaronder bij WIJ Oosterparkwijk en de Paradijsvogeltuin. Online zijn ze hier te bekijken.