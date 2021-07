Raadsleden mogen gratis naar laatste twee paardenkoersen in Stadpark: ‘Geen rancune’

nieuws

Foto: Bas Huybers

Leden van de KHRV gaan maandagavond gratis kaartjes voor paardenkoersen uitdelen aan gemeenteraadsleden, voorafgaand aan de laatste fractievergaderingen voor het zomerreces.

“De fracties worden met een gulle hand uitgenodigd om nog een paardenkoers te kunnen bezoeken, maar wel met de ondertoon waarom dit nooit eerder is gebeurd”, zo stelt Kees de Bock van de KHRV. “Uit gesprekken met de fracties is immers gebleken dat slechts één raadslid ooit een paardenkoers in het Stadspark heeft bezocht en alle overigen hebben letterlijk geen flauw idee.”

De drafbaan organiseert op 18 juli en 1 augustus voor het laatst een paardenkoers in het Stadpark. Daarna gaat de drafbaan dicht, omdat het wordt verbouwd tot een evenemententerrein. Ondanks het feit dat de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd, is er volgens De Bock geen rancune tegen de raadsleden die voor de sloop hebben gestemd: “Zowel de politieke partijen die voor vertrek hebben gestemd als diegenen die gepleit hebben voor behoud worden door ons allen bij deze van harte uitgenodigd. Maar we willen wel, een tikje demonstratief, de allerlaatste kans aanreiken om te ervaren wat er binnenkort verloren zal gaan.”