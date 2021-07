Raadsdfracties willen vaart achter nieuwe visie Kardinge, inclusief rodelbaan en pannenkoekrestaurant

nieuws

Foto: Huskyherz via Pixabay

De ontwikkeling van het gebied rond Kardinge wordt onterecht jarenlang op slot gezet. Dat stelt de VVD-fractie in de Groninger gemeenteraad. Daardoor kunnen initiatieven als een rodelbaan op de Kardingerbult en een pannenkoekrestaurant aan het Zilvermeer niet verder.

De gemeente Groningen wil de herontwikkeling van het gebied Kardinge benaderen vanuit een ‘integrale gebiedsgerichte aanpak’ in een nieuwe visie. Maar omdat de gemeente alle initiatieven daarin wil meenemen, moeten nieuwe ideeën als een rodelbaan en een pannenkoekrestaurant langer wachten. Daardoor duurt de planvorming rond een rodelbaan op de Kardingerbult nu al ruim drie jaar.

De plannen voor de rodelbaan en het pannenkoekrestaurant worden ‘zinloos on-hold gezet’, zo schrijven Geeske de Vries (VVD) en Yaneth Menger (100% Groningen). “Ontwikkelingen in een gebied kunnen niet volledig worden stopgezet, op het moment dat er een visie ontwikkeld wordt.

Initiatieven als een rodelbaan en een pannenkoekrestaurant kunnen gewoon meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de visie, net zoals dat de bestaande woningen in het gebied, de Kardingerplas en de wensen van het zwembad, zo stellen de raadsleden. Het gemeentebestuur moet dan ook woord houden rond haar enthousiasme over de plannen Want ‘bestuurlijke toezeggingen kunnen niet zomaar weer ingetrokken worden’, zo schrijven Menger en De Vries. Deze manier van handelen kan afbreuk doen aan het vertrouwen van inwoners in de overheid.”