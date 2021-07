Raad van State: bezwaar tegen gaswinningsbesluit Den Haag afgewezen

nieuws

Foto: Pexels

De Raad van State heeft het bezwaar van de Groninger Bodem Beweging en diverse Groningers tegen het gaswinningsbesluit van minister Stef Blok van Economische Zaken afgewezen.

Blok had ingestemd met de winning van ruim 8 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor de periode oktober 2020 – oktober 2021, vanwege de leveringszekerheid aan bedrijven in binnen- en buitenland. De Raad van State vindt dat de minister de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op de juiste manier heeft vastgesteld. De Raad voegt daaraan toe dat de minister maatregelen heeft genomen om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. De verwachting is dat er vanaf 2022 geen gas uit het Groningenveld meer nodig is.

Het GBB had eerder al meermalen bezwaar aangetekend tegen het gasbesluit van de minister, omdat die de leveringszekerheid boven de veiligheid van de Groningers stelde. De Raad van State gaf het GBB in de meeste gevallen gelijk. De Raad stelt nu in een toelichting dat verwacht wordt dat er vanaf 2022 geen gas meer uit het Groningenveld meer nodig is.

.