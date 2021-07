Provincie Groningen presenteert miljoeneninvestering in toerisme

De provincie Groningen stelt tussen nu en 2023 ruim 3,7 miljoen euro beschikbaar aan projecten die de vrijetijdssector in Groningen een innovatie boost moeten gaan geven.

De provincie maakte daartoe vrijdagmiddag haar Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023 bekend. Dit programma moet ervoor gaan zorgen dat Groningen in 2030 een belangrijke toeristische bestemming is voor mensen met interesse voor cultuur, erfgoed en landschap.

“De provincie Groningen heeft toeristen en recreanten veel te bieden door grote verscheidenheid in ons open landschap, geschiedenis, bij ons erfgoed en in routes en cultuur”, zo stelt Gedeputeerde Mirjam Wulfse. “Maar wat vaak nog ontbreekt is de verbinding tussen bezienswaardigheden, horeca en andere voorzieningen.”

Makelaar, hackathon, opleidingen en gemak voor recreatievaart

Vanuit dit programma krijgt de provincie onder andere een vrijetijdsmakelaar, die ondernemers gaat helpen om activiteiten te ontwikkelen. Ook komt er een ‘hackathon’, die moet gaan zorgen voor vernieuwende ideeën.

Daarnaast moet werken in de Groningse vrijetijdseconomie interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. De provincie investeert daarom de komende periode ook in opleidingen in de toerisme- en vrijetijdssector. Het project ‘Gateway to Hospitality’ moet daarvoor gaan zorgen, met opleidingen in deze sectoren die beter aansluiten bij het bedrijfsleven.

Ook wordt de rol voor Routebureau Groningen wordt uitgebreid. Binnenkort kunnen ook vaarrecreanten hier meldingen doen, informatie krijgen over varen in de provincie en zelfbedieningssleutels ophalen voor bruggen en sluizen.