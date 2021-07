Provincie gaat onderzoek doen naar aanleg ‘Col du Groningen’

nieuws

Foto: Johannes Rienks

De motie van de fracties van D66 en de ChristenUnie in de Provinciale Staten om onderzoek te doen naar de aanleg van een fietsberg is woensdag aangenomen.

In het onderzoek gaat gekeken worden of in de provincie Groningen ook voormalige vuilstortplaatsen geschikt kunnen worden gemaakt voor fietsers en wandelaars. De motie werd eind juni door de fracties ingediend. De beide partijen lieten toen weten dat een fietsberg in Groningen, net als in Drenthe, voor aantrekkingskracht gaat zorgen op wielrenners en wandelaars. Daarnaast vormt een fietsberg een mooi uithangbord om de fietsambities van de provincie extra kracht bij te zetten.

De bedoeling is dat eventuele fiets- en wandelroutes aangesloten worden op bestaande routes. Daarnaast kunnen op en rondom een afvalberg allerlei kleine en grote evenementen gehouden worden.

Bekijk hieronder de reportage die OOG Tv op 28 juni uitzond: