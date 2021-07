ProRail: “Trein Arriva kon ontsporen door defect aan spoor”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De passagierstrein van vervoersbedrijf Arriva kon vorige week ontsporen vanwege een defect aan het spoor. Dat blijkt uit onderzoek van spoorbeheerder ProRail.

Het ongeluk gebeurde vorige week zondagavond. De trein richting Roodeschool had net het Hoofdstation verlaten toen het ter hoogte van het Emmaviaduct mis ging en een deel van de trein uit de rails liep. “Uit onderzoek hebben we vast kunnen stellen dat het spoor defect was”, laat ProRail weten. “Het verloop van het incident laat zien dat de trein tussen de sporen zakte en op lage snelheid ontspoorde doordat de spoorwijdte ter hoogte van een wissel te groot was.”

Inspecties

Rond het Hoofdstation zijn er nog een aantal vergelijkbare infra-situaties. “Wij hebben direct extra inspecties uitgevoerd. Daaruit bleek dat het spoor op deze locaties in orde was. Het gaat net als bij de locatie waar de trein ontspoorde, om sporen waar de baanvaksnelheid onder de 40 kilometer per uur ligt.”

Verder onderzoek

ProRail laat weten verder onderzoek te gaan doen naar hoe dit defect kon optreden en waarom het defect pas aan het licht kwam na de ontsporing. Door de ontsporing was er 36 uur lang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Zuidhorn en Groningen Noord.