Programma KEI-week gaat met kleine aanpassingen gewoon door: “Storm in een glas water”

Een bericht van Student & Stad waarin gesteld wordt dat er tijdens de aanstaande KEI-week alleen informatieve elementen zijn toegestaan is niet juist. Voorzitter Willemijn Griep van de KEI-week spreekt van een storm in een glas water.

“Een groot deel van het bericht klopt niet“, vertelt Griep. “Daarnaast is de boodschap die zij verkondigen ook anders dan wat wij zouden zeggen. Wat ik erover kan zeggen is dat wij in gesprek zijn met de gemeente. Die gesprekken verlopen ook heel goed. Daarbij zijn we constant aan het kijken wat er wel en wat er niet kan, in combinatie met de huidige maatregelen. Heel concreet betekent het op dit moment dat het programma hetzelfde blijft. Dus er komt bijvoorbeeld een informatiemarkt op de Drafbaan in het Stadspark en een eindfeest bij Roodehaan. Wat er wel gaat veranderen is dat er maximaal 500 mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn op een locatie. Dit kunnen we oplossen door de start- en eindtijden van evenementen te verruimen.”

“Nog geen duidelijkheid”

Voor evenementen binnen wil men werken met Testen voor Toegang. “Of een vaccinatiebewijs. Voor evenementen zonder Testen voor Toegang moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar gaan bewaren. Mocht er onverhoopt de komende tijd toch een evenement niet door kunnen gaan dan werken we met een plan om een terras te creëren zodat aanstaande studenten elkaar toch kunnen ontmoeten en een fijne tijd kunnen hebben.” Griep vindt het wel vervelend dat er drie weken voor de start van de KEI-week nog geen definitieve duidelijkheid is. “Dat is vervelend. Maar dat geldt niet alleen voor ons, ik kan me voorstellen dat ook andere eendaagse festivals hier tegen aan lopen. Dus ik hoop dat die duidelijkheid heel snel gaat komen.”

Gemeente Groningen: “Sociaal en gezondheid”

Woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen bevestigt het verhaal. “Wat we op dit moment aan het doen zijn is dat we in gesprek zijn. Behalve met de KEI-week voeren we bijvoorbeeld ook gesprekken met studentenorganisatie die na de KEI-week hun introductieweken hebben. In die gesprekken staan er eigenlijk twee dingen centraal. Enerzijds willen we studenten een veilige en goede periode bieden. Dat ze een fijne start van hun studententijd hebben. Dat noemen we het sociale aspect. Aan de andere kant heb je het gezondheidsaspect. Op dit moment dalen de besmettingscijfers en dat willen we absoluut zo houden. Het laatste wat we willen is dat bij de start van het nieuwe studiejaar veel studenten in quarantaine zitten of ziek zijn.”

Van ’t Hooft: “Heel concreet betekent het dat we met de organisaties contact hebben en dat we kijken naar alle ideeën en alle plannen. We kijken wat er mogelijk is. En dat proces loopt nog. En ik begrijp heel goed dat organisaties duidelijkheid willen in wat er precies allemaal mogelijk is. Deze week of uiterlijk volgende week hoop ik definitieve duidelijkheid te kunnen geven.”

Student & Stad: “Not amused”

Fractievoorzitter Steven Bosch van Student & Stad blijft van mening dat er terecht geattendeerd is. “Hoe je het ook went of keert, ineens wordt er gesproken over maximaal 500 mensen. Waar komt dat vandaan? De gemeente beslist zoiets zelfs, er is geen landelijke regel. Daarover zijn wij not amused. Kijk, ik snap heel goed dat de KEI-week positief is, en dat ze bezig zijn om de plannen aan te passen. Daar zit ook een belang in want ze het willen het graag door laten gaan. Hun positiviteit valt wat dat betreft ook te prijzen, maar hoe de gemeente dit aanpakt, daar zijn wij niet blij mee.”