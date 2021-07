Pontje vaart bij Paddepoelsterbrug: “Mensen riepen dat we de rekening maar naar Cora moeten sturen”

nieuws

Foto: Stephan Bauman

De actie waarbij er zaterdagmiddag met een pontje bij de Paddepoelsterbrug werd gevaren is een groot succes geworden.

“Het was prachtig”, vertelt Stephan Bauman van de actiegroep ‘Brug T’rug’. “Hoeveel mensen we hebben overgezet? Ik weet het niet. Het pontje heeft van 13.00 tot 16.00 uur eigenlijk constant gevaren. Dus we hebben zeker tientallen mensen overgezet. Veel fietsers, en zelfs iemand met een fietskar hebben we naar de overkant gebracht. Maar ook een aantal Duitse toeristen en best wel wat mensen die het Pieterpad lopen. Maar het mooiste waren misschien wel alle blije en positieve reacties die we ontvingen. Het heeft ons in ieder geval heel veel energie gegeven.”

“Mensen vinden het vreemd dat het zo lang moet duren”

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 aangevaren door een schip. De brug raakte daarbij zwaarbeschadigd. Fietsers en voetgangers moeten sindsdien gebruik maken van de Walfridesbrug en de Dorkwerderbrug. “Dat is ook wat we vandaag te horen kregen van mensen. Dat heel veel mensen het zo vreemd vinden dat het zo lang moet duren. Tussen de mensen die we met het pontje hebben overgezet zaten ook heel wat mensen die niet bekend zijn met de situatie. Zij reageerden ook heel verbaasd op het plan om hier een tien meter hoge brug neer te zetten. Tien meter. Daarvan zei men, dat is wel heel erg hoog. Dat kan toch niet?”

Tekst gaat verder onder de foto





Het pontje voer zaterdagmiddag diverse keren heen en weer. Foto: Stephan Bauman

Tien meter hoge brug

De actiegroep heeft binnenkort een gesprek met Rijkswaterstaat waar ook Toegankelijk Groningen bij aanwezig is. In dit gesprek gaat het over de tien meter hoge brug. “Bij zo’n brug heb je onder andere een flauwe helling. Het moet niet zo zijn dat we straks groepen gebruikers uit gaan sluiten. Realiseer je goed dat er nu op dit moment in Nederland 1,3 miljoen mensen met een mobiliteitsbeperking te kampen hebben. Die aantallen zullen de komende jaren niet afnemen. De gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt en we worden steeds ouder. Zo’n hoge brug is dan ook niet de oplossing. Ook niet als je bedenkt dat er verderop op het Van Starkenborghkanaal al drie nieuwe bruggen op een normale hoogte liggen. Dan kan het hier toch ook?”

Onbetrouwbare overheid

Brug T’rug wil dat er een brug terugkomt die op gelijke hoogte ligt. “Dat is indertijd ook beloofd. In 2015 is in het MIRT vastgesteld dat er een nieuwe lage en beweegbare brug komt. De minister zegt nu dat dit niet een officieel besluit is geweest, terwijl het wel officieel in een document is vastgelegd. In geval van de Zuidas in Amsterdam maakte de minister laatst een opmerking dat het belangrijk is dat de overheid als een betrouwbare partner gezien wordt. Het lijkt mij dat als dit voor het Zuidas-project geldt, het voor de Paddepoelsterbrug niet anders is.”

“Rekening naar Cora”

Bauman noemt vooral Rijkswaterstaat halsstarrig. “Ze zullen niet uit zichzelf besluiten dat er een lagere brug komt. De Tweede Kamer zal hen daartoe moeten oproepen. En dat is jammer.” De actiegroep is in ieder geval blij met alle aandacht. “Het was zonnig weer, er waren veel mensen en we hebben veel reacties ontvangen. Iemand zei, stuur de rekening maar naar Cora (minister Cora van Nieuwenhuizen, red.). Misschien gaan we dat ook wel doen. Als wij zoiets kunnen, dan kan Rijkswaterstaat met al hun expertise toch ook zo’n pontje varen? Het is de halsstarrigheid. Heel jammer.”