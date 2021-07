Politie zoekt man na achtervolging in omgeving Parklaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is op zoek naar een man van ongeveer twintig jaar oud. De man was in de middag betrokken bij een achtervolging in de omgeving van de Parklaan.

Aan het einde van de middag kregen Burgernetdeelnemers een melding waarin zij gevraagd werden om uit te kijken naar een man: “Graag uitkijken naar een jongen van ongeveer 20 jaar oud die licht getint is. Hij draagt zwarte kleding en geen schoenen.” Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ziet dat er in de omgeving van de Parklaan door diverse agenten gezocht wordt. “Op de Concourslaan, bij de ingang van het Stadspark, hebben agenten een scooter in beslaggenomen. Eén van de hulpverleners vertelde mij dat er een achtervolging aan vooraf is gegaan. De scooter is door een bergingsbedrijf weggevoerd.”

De fotograaf ziet dat er ook in de Snelliusstraat onderzoek wordt gedaan. “Daar worden voorbijgangers door agenten aangesproken.” De Burgernetactie werd rond 18.00 uur afgesloten. De persoon waar naar gezocht wordt is nog niet gevonden. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.