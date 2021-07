Politie zoekt camerabeelden van geweldsincident aan Kleine der A

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is op zoek naar camerabeelden van een geweldsincident, wat afgelopen zaterdagavond heeft plaatsgevonden aan het Kleine der A in Groningen.

Volgens de politie zijn inmiddels een aantal verdachten aangehouden, die mogelijk betrokken waren bij dit incident. Maar de politie wil graag een goed beeld krijgen van wat zich heeft afgespeeld in de straat.

Als u zaterdag getuige was van dit incident en dit heeft gefilmd, dan wil de politie graag met u in contact komen. Dat telefonisch via 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2021192494.