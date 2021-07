Politie: ‘Toenemend aantal fietsendiefstallen rond UMCG’

nieuws

De politie in Groningen constateert dat er de afgelopen maanden vaker dan normaal fietsen worden gestolen in de Stad. De diefstallen vinden met name plaats in de omgeving van het UMCG.

De politie roept slachtoffers met klem op aangifte te doen van fietsendiefstallen rond het ziekenhuis, maar ook op andere plekken in de Stad. “Zo krijgt de politie een beter beeld van de locaties waar de fietsendiefstallen plaatsvinden en de werkwijze van de daders”, zo laat de politie maandagmiddag weten.

Een ART-goedgekeurd slot en het gebruik van twee sloten kunnen het dieven een stuk moeilijker maken. Ook raadt de politie aan om fietsen zoveel mogelijk met het frame vast te zetten aan fietsenrekken of andere objecten.