Politie op zoek naar vermiste 16-jarige tiener

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is zondagmiddag op zoek naar een vermiste 16-jarige tiener. Een Burgernetactie is op touw gezet waarbij mensen in de stad gevraagd wordt om naar de jongen uit te kijken.

De actie werd rond 16.20 op touw gezet. Rond 16.50 uur werd het zoekgebied vergroot. “Het gaat om een jongen van 16 jaar die vermist wordt”, meldt de politie. “De jongen is 1.75 meter lang, heeft een tenger postuur, een blanke huid en heeft donkerblond warrig haar. Tijdens zijn vermissing droeg hij een grijs/beige shirt, een spijkerbroek en gele/bruine bergschoenen.” De jongen kan zich overal in Groningen bevinden, maar de kans is aannemelijk dat hij zich in de richting van Zuidhorn beweegt.

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.