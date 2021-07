Politie op zoek naar getuigen van diefstal crossmotor

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de diefstal van een crossmotor uit een schuur in de Groningse wijk Lewenborg. Daarover schrijft de incidentenwebsite 112groningen.nl maandag.

De diefstal vond plaats op maandag 19 juli tussen 13.00 en 18.00 uur uit een schuur aan de Lichtboei. Daarbij werd een oranje crossmotor weggenomen. Mensen die iets verdachts gezien hebben, of die meer informatie hebben over de diefstal, kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Tips kunnen ook anoniem worden doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.