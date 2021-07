Politie houdt twee jongens aan in Kornoeljeflat na brandmelding

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie heeft donderdagavond twee jongens aangehouden in de Kornoeljeflat aan de Iepenlaan in Selwerd. De jongens werden in het pand aangetroffen, na een melding van brand in de flat.

De melding over de brand kwam rond 20.20 uur binnen bij de brandweer. Eenmaal ter plaatse troffen de hulpdiensten twee minderjarige jongens aan in de flat. De brandweer heeft vervolgens een korte controle in het pand uitgevoerd. Of er ook daadwerkelijk brand is geweest in de flat, is niet bekend.

De politie heeft de jongens meteen bevraagd. De twee hoefden niet mee naar een politiebureau, naar verluidt vanwege hun jonge leeftijd.

De Kornoeljeflat, ook wel bekend als ‘Selwerd I’, krijgt sinds oktober vorig jaar een grootschalige opknapbeurt en staat daarom leeg. De jongens zijn vermoedelijk via een opening in de zijkant van het gebouw naar binnen gegaan.